Scandone, sfida a Piazza Armerina. Sanfilippo: "Piega particolare nel play-in" Il coach della squadra irpina: "Campane in difficoltà, siciliane dalla pallacanestro efficace"

"Veniamo da una gara disputata con grande attenzione, in cui siamo stati lucidi nei momenti decisivi e abbiamo ritrovato la nostra percentuale al tiro". Così il coach della Scandone Avellino, Nino Sanfilippo, ha presentato la gara con la Siaz Piazza Armerina, in programma con palla a due alle 18: "Servirà un match gagliardo e dobbiamo essere impeccabili. - ha spiegato il tecnico della squadra irpina verso la sfida valida per la settima giornata del play-in silver di Serie B Interregionale - Siamo consapevoli del fatto che il nostro girone sta prendendo una piega facilmente preventivabile con le campane che stanno arrancando un bel po’ e le siciliane che stanno giocando una pallacanestro efficace, concreta spinte anche dal calore del loro pubblico".

Il coach: "Pronti e determinati"

"Dobbiamo essere artefici del nostro destino e pertanto la ricetta è difendere, essere connessi mentalmente e limitare le palle perse. Piazza Armerina è una squadra molto forte con atleti di grande esperienza e assoluto valore, ci ha già dato filo da torcere nella partita di andata dove in quell’occasione è servita una grande tenuta difensiva dei miei ragazzi per spuntarla. Siamo pronti e determinati e sono sicuro che ci giocheremo al meglio tutte le nostre carte".