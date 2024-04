Secondo memorial Giovanni Santoro: maestro di boxe e di vita L'appuntamento è al Pala Del Mauro ad Avellino il prossimo 28 aprile alle 18.00

"Sono trascorsi poco più di due anni dalla morte di Giovanni Santoro, il maestro, come tutti lo conoscevano, padre della boxe irpina, maestro di tanti atleti che hanno portato il nome della nostra città in giro per l'Italia e non solo."

Così l'Asd Newboxe Avellino, guidata da uno dei suoi allievi Ludovico Pellecchia. L'associazione intende ricordarlo il prossimo 28 aprile alle 18.00 al Pala Del Mauro con il secondo memorial Giovanni Santoro, maestro di boxe e di vita.

Una gara interregionale di boxe che vedrà sul ring atleti campani, fra i quali gli avellinesi Tomei e Reviezzi, sfidare atleti toscani. Una serata all'insegna dello sport. L'ingresso è gratuito.