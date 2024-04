Del Fes Avellino: l'iniziativa per i playoff Domenica 5 e martedì 7 gara 1 e gara 2 a Conegliano, venerdì 10 gara 3 a PalaDelMauro

"Amma bello!": è questo il claim con cui la Del Fes Avellino ha lanciato la sfida playoff. "Non è solo un’espressione dialettale, ma un tratto distintivo della caparbietà e del cuore del popolo avellinese. - si legge nella nota del club irpino, pronto per la prima sfida contro i Rucker San Vendemiano nel quarto di finale promozione per la Serie A2 - È il grido di determinazione e fiducia che risuona nelle strade della nostra città, incarnando lo spirito intraprendente e resiliente dei suoi abitanti. È il nostro modo per dirvi che siamo pronti a dare il massimo sul campo, con la determinazione e la passione di cui siamo capaci per raggiungere l’obiettivo della serie A2".

Il biglietto per gara 3 e la prospettiva per gara 4

"Per ringraziarvi di accompagnarci in questo viaggio con spirito entusiasta e combattivo, vi abbiamo riservato una speciale promozione 'play off': acquistando il biglietto per il prossimo match in casa, tra martedì 30 aprile (dalle ore 16 alle ore 19) e sabato 4 maggio (dalle ore 10 alle ore 12), l’accesso alle tribune Inferiore e superiore avrà un costo unitario di 5 euro (eccetto tribuna centrale), mentre, ai possessori di abbonamento sarà riservato un ticket omaggio. In entrambi i casi, il biglietto avrà validità anche per l’eventuale seconda gara disputata al PalaDelMauro. Oltre tali date, il costo dell’ingresso tornerà ad essere di 10 euro per le tribune laterali inferiori e 5 euro per la tribuna superiore, per singola partita".