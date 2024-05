ASD Sparta: tredici medaglie d'oro e due di bronzo al Criterium di Nuoto Pinnato Tutti i risultati ottenuti dal club eclanese a Lignano Sabbiadoro

L'ASD Sparta è di nuovo protagonista al Criterium di Nuoto Pinnato. A Lignano Sabbiadoro, presso il "Bella Italia Village", la società eclanese ha ottenuto tredici medaglie d'oro e due di bronzo. Ottima prestazione nei master per Selene Forcellati, prima sulle quattro distanze (50 PN, 50 NP, 100 PN, 200 PN), e Amato Palmieri, primo sui 50 APN, sui 100 PN e sui 50 PN con con il nuovo record italiano.

Tutti i risultati

Oro nei 50 PN e bronzo sui 100 e sui 200 PN per Kristian Cappuccio. Erasmo Carbone replica l'impresa del 2023 con quattro titoli: medaglia d'oro nelle distanze 50 APN, 50 NP, 100 NP e 200 NP. Ottime performance per i master Fabrizio e Grauso e per i giovani Rossetti, Basile, Di Pierro, Di Luna e Di Talia. Ecco l’ennesima affermazione degli "spartani" a rendere completamente soddisfatto lo staff e in particolar la responsabile della trasferta, la professoressa Spagnuolo.

Foto: ASD Sparta