Power Car Competition: prova super nel primo slalom di Monteforte "Sono emerse come in altre occasioni il talento e l'esperienza dei piloti del team"

Grande giornata di sport motoristico in Irpinia, con il primo slalom di Monteforte, che ha visto la brillante affermazione dei piloti della scuderia della provincia di Avellino, Power Car Competition. Al memorial Giovanni Fucile, su un tracciato impegnativo ed insidioso, sono emerse come in altre occasioni il talento e l'esperienza dei piloti del team, a cominciare da Massimiliano Laudati, tornato alla guida, con la sua Renault 5 Gt turbo, che ha conquistato un ottimo ottavo posto assoluto, terzo di gruppo e primo di classe. Per il gruppo N Angelo Petrillo, collocatosi alla nona posizione assoluta, si è aggiudicato la vittoria di gruppo e di classe, dopo una serrata competizione con Alfredo Ragno, giocata su pochi istanti di distacco, che invece ha chiuso al secondo posto.

Palmiro Ragno, dal canto suo, ha ottenuto il gradino più alto del podio, nel gruppo e nella classe di appartenenza, con la sua storica Opel Kadett. Un risultato raggiunto anche da Pierpaolo Siano, a bordo della Ford Fiesta, primo di gruppo e classe. A completare e coronare la straordinaria e fruttuosa prestazione è arrivata pure la vittoria di scuderia, per la Power Car Competition, grazie ai risultati dei 5 piloti in gara. Notevole soddisfazione e morale alle stelle per l'intero team, che ha visto premiati gli sforzi di tutti i protagonisti della squadra, dentro e fuori la pista.