Del Fes Avellino, Crotti: "Fattore campo, ma ora arriva la parte difficile" Il coach degli irpini: "Gara 3 sarà fondamentale per indirizzare la serie"

Alle 20.30 sarà palla a due per Gara 3 della serie dei quarti di finale promozione per la Serie A2 tra la Del Fes Avellino e Rucker San Vendemiano. Si riparte dall'1-1 con gli irpini nel strappare il fattore campo nel secondo match: "Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, strappare il fattore campo, ma adesso arriva la parte difficile. - ha spiegato il coach della Del Fes, Alessandro Crotti - San Vendemiano è un'ottima squadra, allenata benissimo e non dobbiamo perdere l'occasione".

Il coach: "Speriamo che venga sempre più gente al PalaDelMauro"

"Gara 3 sarà fondamentale per indirizzare la serie. Dovremo mettere noi pressione agli altri. Dovremo essere bravi a non calare, ma in Gara 2 c'è stato anche il merito di San Vendemiano che si è accesa nel terzo quarto. Abbiamo messo del nostro ad accenderli e abbiamo preso un break sul finale del terzo periodo dopo il +16. Abbiamo ripreso forza dalla difesa e dobbiamo ripartire da questo aspetto. Speriamo che venga sempre più gente, che dimostrino il calore utile per performare ad alto livello. Dietro la grande squadra c'è un grande pubblico. Già in alcune gare la tifoseria ha dimostrato di essere parte integrante".