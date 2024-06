Del Fes Avellino: ecco Gara 4 della finale playoff con la Fabo Herons Crotti: "Il fisico non ci manca, dobbiamo provare a giocare la loro pallacanestro"

Alle 18 sarà Gara 4 della finale promozione per la Serie A2 tra la Del Fes Avellino e la Fabo Herons Montecatini. Si riparte dal 2-1 toscano con fattore campo confermato tra PalaTerme e PalaDelMauro con gli irpini vincenti venerdì sera con il punteggio di 81-80. "In gara 3 abbiamo dato il bentornato a Vasl, anche gli altri hanno partecipato, ma le statistiche sono eloquenti. - ha spiegato il coach della Del Fes, Alessandro Crotti - Venerdì abbiamo tirato 15/24 ai liberi, sappiamo che gli Herons hanno una fisicità pazzesca, come dimostrato in maniera evidente in gara 2. Noi abbiamo fatto uno step in più per pareggiare intensità ed agonismo. Sicuramente dovremo riuscire a riprodurre la stessa partita e giocare la loro pallacanestro. A noi il fisico non manca, ma dobbiamo provarci. Qualche peccato di gioventù l’abbiamo commesso nella terza gara, stavamo vedendo lo striscione del traguardo, ma l’importante era vincere ed arrivare a gara 4".

Nuovo dentro o fuori per gli irpini

È previsto l'ulteriore incremento di spettatori sugli spalti del PalaDelMauro dopo la quota 2300 toccata in Gara 3. Per la Fabo Herons recupero immediato da parte di Antonio Lorenzetti, reduce da una distorsione alla caviglia rimediata venerdì sera. A Montecatini è stato allestito un maxi-schermo al PalaTerme per consentire ai tifosi che non possono scendere in Irpinia di seguire i rossoblu insieme. Sarà nuovo match-point per la Herons, sarà nuovo dentro o fuori della Del Fes Avellino, chiamata a vincere per trascinare tutto alla "bella".