Del Fes Avellino: ufficiale il rinnovo con Matías Bortolín Il lungo argentino: "Penso che non ci sia occasione migliore: la Serie A2 con questa maglia"

Matías Bortolín farà parte del roster della Del Fes Avellino anche nella stagione 2024/2025. Protagonista nel cammino stagionale chiuso con la promozione in Serie A2, il lungo classe '93, nativo di Colonia Caroya, argentino con cittadinanza italiana, ha rinnovato il suo contratto con la società irpina.

Il lungo argentino: "Lavoro da 4 anni per la Serie A2"

"Sono molto felice di continuare ad Avellino, ringrazio la società per avermi dato nuovamente fiducia. - ha spiegato Bortolín - Lavoro da 4 anni per poter giocare in A2 e penso che non ci sia occasione migliore per farlo vestendo questa maglia. Spero sia un buon anno sia a livello personale sia come collettivo".

Ieri Verazzo, in mattinata Bortolin

"Ha fatto sembrare tutto molto facile: rimbalzi, stoppate, punti. I 208 centimetri di Mati Bortolin hanno aiutato la squadra di coach Crotti a conquistare la promozione in A2. Il pivot argentino è il secondo riconfermato della squadra biancoverde per la stagione 2024/2025": si legge nella nota della Del Fes Avellino. Ieri era stato comunicato il rinnovo di Armando Verazzo.

Foto: pagina ufficiale Facebook Del Fes Avellino