Trasente: "Del Fes? Ottimi rapporti, ma tutto ruota intorno alla Scandone" "È normale che ad Avellino sia difficile interagire con due società cestistiche"

L'ASD Felice Scandone Avellino ha presentato i programmi legati alla stagione 2024/2025 che il club del presidente Marco Trasente vivrà in Serie B Interregionale. Dopo l'avvio del progetto tecnico nell'estate 2023 con la stagione chiusa a un passo dai playoff al termine della seconda fase del torneo (play-in) la società biancoverde è già al lavoro per il roster che punterà a fare meglio strizzando l'occhio alla promozione in Serie B Nazionale.

Scandone con l'obiettivo della promozione in B Nazionale

Nella conferenza stampa di ieri, Trasente ha rimarcato l'impegno per la Scandone e ha ringraziato Emilio De Vizia, al fianco della Scandone nel primo anno e che sarà ancora vicino al club anche per la stagione 2024/2025. Nello scenario ci sarebbe l'idea di creare un pool di imprenditori per determinare una crescita costante del sodalizio chiamato alla risalita dal quarto livello nazionale, oggi chiamato B Interregionale.

"Ottimo rapporto con Lombardi, mai posto veti"

Nei fatti, quanto auspicato in città, ovvero l'idea di un'accelerazione per l'evocata unione tra la Del Fes Avellino, neopromossa in Serie A2, e la Scandone, con logo e denominazione storica, Trasente si è espresso così: "Con Giuseppe Lombardi (presidente della Del Fes, ndr) ho un ottimo rapporto. Ho fatto gli auguri quando hanno vinto il campionato perché il risultato ottenuto fa onore al presidente, allo staff, alla squadra e a tutti quelli che l'hanno seguita. Avere una squadra ad Avellino di nuovo in Serie A è un onore anche per noi che siamo in una categoria inferiore. Detto questo, non ho posto nessun veto, penso neanche loro".

"Tutto orbita intorno al nome e al logo Scandone"

Da una parte l'apertura nel rapporto, ma dall'altra il massimo dirigente della Scandone rimarca quanto logo e denominazione Scandone sia al centro delle sue idee: "È normale che ad Avellino sia difficile interagire con due società cestistiche. Dall'altro lato è vero che noi abbiamo fatto di tutto per riportare questo nome, questa denominazione di nuovo in vita, una rinascita, una ricrescita, una ripartenza, chiamiamola in tanti modi. Tutto quello che per noi orbita, orbita intorno al nome e al logo della Felice Scandone: questo mi premeva dirlo. Per noi è importantissimo. Con Giuseppe (Lombardi, ndr) ho un ottimo rapporto. Non dicevano di problemi, ma abbiamo condiviso il palazzetto con loro per un anno e ci siamo trovati sempre bene. Abbiamo un ottimo rapporto con loro, con la dirigenza, con i giocatori. Più di una volta ci siamo intrattenuti. Sono venuti a farci i complimenti nell'ultima gara".

"Con Sanfilippo per un roster all'altezza dei tanti impegni"

"È stato un anno importante quello che si è concluso e pieno di grandi emozioni. - ha aggiunto Trasente - Siamo già proiettati alla prossima stagione in cui l’obiettivo è certamente migliorarsi continuando il percorso di crescita di questa nuova società. Con coach Sanfilippo stiamo lavorando per costruire un roster all’altezza dei tanti impegni che ci saranno. Mi preme ringraziare tutto la staff tecnico e dirigenziale che ci ha sostenuto in questi mesi, i tifosi sempre numerosi che ci hanno seguito nel corso del campionato e i nostri sponsor: tutti hanno rinnovato l’impegno per la prossima stagione. Un doveroso e sincero grazie va soprattutto al dottor Emilio De Vizia sia per il sostegno morale che economico nel sostenere il progetto Scandone".

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S.Felice Scandone Avellino 1948