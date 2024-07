L'irpino Sellitto ha vinto lo Slalom della Laura - Memorial Galasso Tutti i risultati nella prova sui 2700 metri da Montoro a Forino

L'irpino Michele Sellitto vince lo Slalom della Laura - Memorial Giuseppe Galasso. In una ricchissima cornice di pubblico, il pilota di Pratola Serra, su Fiat 126 - Kawasaki Gruppo E2 SH Classe E2 SH 1400, sigla il bis dopo la vittoria lo scorso 5 maggio a Monteforte e si conferma principe dell’Irpinia motoristica conquistando il successo assoluto nella gara promossa con passione e tecnica dalla famiglia Galasso (GG Racing) in collaborazione con il Rombo Team e valevole per la Coppa ACI Sport Zona 3. Nei primi 10 della classifica anche l’avellinese numero 1 Salvatore Tarantino, settimo assoluto e secondo miglior irpino al traguardo, sulla velocissima Radical SR4 - Suzuki Gruppo E2 SC Classe E2 SC 1400 schierata da Autosport Sorrento.

Tutti i risultati

Nella top-15 finale è vittoria di Gruppo per il numero 30 Angelo Petrillo, undicesimo assoluto su Renault Clio Williams Gruppo N2000 nei colori Power Car Competition, il numero 10 Antonio Corbo, dodicesimo assoluto su Fiat 600 Gruppo Prototipo Slalom P1 e il numero 24 Massimiliano Laudati, quindicesimo assoluto su Renault Clio Sport Gruppo A2000 nei colori Power Car Competition e alle spalle del numero 29 Alfredo Ragno, tredicesimo assoluto su Renault Clio Williams Gruppo N2000 nei colori Power Car Competition e del numero 53 Luigi Ilario, quattordicesimo assoluto su Renault 5 GT Turbo Gruppo E1ITA, tutti piloti irpini. La gara si è disputata sui 2700 metri disegnati lungo la Strada Provinciale - ex S.S. 88 dei Due Principati - che da Montoro conduce a Forino in 3 manche dopo una sessione cronometrata di ricognizione.