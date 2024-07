Del Fes Avellino: il saluto a Miha Vasl "Un saluto ed un ringraziamento al nostro clutch player": così il club nella nota ufficiale

Miha Vasl non farà parte del roster della Del Fes Avellino nella stagione 2024/2025. L'esterno sloveno è risultato decisivo nella promozione della squadra irpina in Serie A2, in particolar modo in Gara 3 della finale playoff contro la Fabo Herons Montecatini con la tripla preziosa nei secondi finali del terzo atto della serie. Prosegue il percorso in entrata e in uscita dal roster della Del Fes con il club al lavoro per il secondo livello nazionale.

La nota ufficiale del club irpino

"Miha Vasl, hai fatto esplodere il DelMauro in gara 3 contro la Herons Basket Montecatini, ci hai fatto urlare di gioia rendendo possibile il sogno promozione. Un saluto ed un ringraziamento al nostro clutch player, Ciao Miha".

Foto: pagina ufficiale Facebook Del Fes Avellino