Vincenzo D'Ambrosio alla Cavese: la soddisfazione dell'ASD Preturo Il club: "Sono le qualità umane prima di quelle tecniche a fare la differenza"

Vincenzo D'Ambrosio, classe 2010, è ufficialmente un tesserato della società Cavese 1919, con la quale disputerà i campionati nazionali di categoria. "Anni fa Vincenzo ha iniziato il suo percorso calcistico con l'ASD Preturo, società di calcio giovanile a Montoro, distinguendosi per la serietà e le qualità da leader che ne hanno fatto una guida per i compagni. - ha spiegato l'ASD Preturo nella nota ufficiale - Ragazzo umile e coraggioso che con impegno e passione ha con i fatti dimostrato come un ragazzo che sogna di raggiungere dei traguardi debba affrontare la quotidianità e le difficoltà del campo e della vita, sono le qualità umane che fanno la differenza prima ancora delle qualità calcistiche che pur sono evidenti.

Perseguendo lo spirito e il modo di aiutare i compagni e di sacrificarsi per la maglia che indossa che lo ha sempre contraddistinto, Vincenzo potrà continuare a togliersi delle soddisfazioni. L'ASD Preturo continua a lavorare giorno dopo giorno per cercare di dare un futuro nel calcio ai giovani che sognano di diventare calciatori, tramite uno staff composto da figure che il calcio lo masticano da decenni e che possono sicuramente contribuire alla realizzazione di un sogno che deve prima di tutto partire dall'impegno e dalla serietà, e Vincenzo ne è stato un esempio.

Da settembre riprenderanno le attività di scuola calcio dell'ASD Preturo con la partecipazione a campionati under 17 e under 15 regionali e successivi provinciali, nella speranza di vedere sempre più ragazzi approdare in società professionistiche e giocarsi le chance nel calcio dei grandi".