ASD Sparta: due argenti e un bronzo per Palmieri al campionato mondiale master La soddisfazione per le tre medaglie, ma con il rimpianto di un oro lontano solo due centesimi

L'ASD Sparta ha preso parte a Belgrado dal 9 al 12 luglio al quarto campionato mondiale master di nuoto pinnato con 20 nazioni partecipanti e più di 100 atleti con circa 450 gare. La società eclanese ha presentato in vasca Amato Palmieri, che non ha fatto fatica a farsi notare. L'atleta dell'ASD Sparta ha portato a casa due medaglie d'argento nei 200 metri pinne e nei 50 metri pinne e una di bronzo sulla distanza dei 100 metri pinne. Sui 50 pinne c'è il rimpianto di un oro e, quindi, di un titolo mondiale sfiorato per due centesimi, ma firmando il nuovo primato italiano. Grande soddisfazione per Palmieri e per tutto lo staff tecnico della squadra di Mirabella Eclano.

Foto: ASD Sparta