Avellino Basket: il cammino nel torneo di Serie A2 Il calendario nella prossima stagione per la squadra allenata da coach Crotti

La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto il calendario della Serie A2 2024/2025. L'Avellino Basket farà il suo esordio al PalaPentassuglia contro la New Basket Brindisi per poi giocare il primo match casalingo contro la Real Sebastiani Rieti nel secondo turno al PalaDelMauro. Alternanza regolare delle gare tra casa e trasferta per il roster allenato da coach Alessandro Crotti. Lo staff tecnico vede la conferma di Salvatore Formato e Antonio Curcio con l'aggiunta garantita dal ritorno di Rodolfo Robustelli. Crotti avrà, quindi, tre collaboratori. Il preparatore fisico sarà Massimo Picariello anche nella prossima stagione.

Il calendario

1) Brindisi - Avellino

2) Avellino - Rieti

3) Pesaro - Avellino

4) Avellino - Vigevano

5) UCC Piacenza - Avellino

6) Avellino - Forlì

7) Fortitudo Bologna - Avellino

8) Avellino - Udine

9) Cantù - Avellino

10) Avellino - Libertas Livorno

11) Rimini - Avellino

12) Avellino - Nardò

13) Cento - Avellino

14) Avellino - Urania Milano

15) Cividale - Avellino

16) Avellino - Verona

17) Torino - Avellino

18) Avellino - Juvi Cremona

19) Orzinuovi - Avellino