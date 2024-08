Avellino Basket: ecco il roster 2024/2025 L'ala Earlington: "Porterò energia e il mio talento nel gruppo"

"Sono entusiasta di venire ad Avellino per portare la mia energia ed il mio talento": Marcellus Earlington si è espresso così sui canali ufficiali social dell'Avellino Basket. Grande entusiasmo per l'ala di New York, classe 2000, che completa il roster della società irpina lanciata verso la prima partecipazione alla Serie A2.

Il roster dell'Avellino Basket

Marcellus Earlington, Jaren Michael Lewis, Riccardo Chinellato, Federico Mussini, Lucas Maglietti, Mikk Jurkatamm, Antonino Sabatino, Aleksa Nikolic, Matías Bortolín, Armando Verazzo

Il calendario delle amichevoli nella preseason

29 agosto: Avellino Basket - Virtus Cassino (PalaDelMauro)

30 agosto: Napoli Basket - Avellino Basket (PalaBarbuto, Napoli)

31 agosto: Avellino Basket - Napoli Basket (PalaDelMauro)

4 settembre: Avellino Basket - PSA Sant'Antimo (PalaDelMauro)

7 settembre: Real Sebastiani Rieti - Avellino Basket (PalaGlobo, Sora)

11 settembre: Scafati Basket - Avellino Basket (PalaMangano, Scafati)

14/15 settembre: Torneo Sansepolcro

21 settembre: Avellino Basket - Scafati Basket (PalaDelMauro)

Foto: pagina ufficiale Facebook Avellino Basket