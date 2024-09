Avellino Basket, Lombardi: "Obiettivo mille abbonati, il tempo c'è" "Sono certo che gli avellinesi vorranno cogliere l’occasione di seguire il basket di Serie A2"

L'Avellino Basket ha superato quota 700 per gli abbonamenti. "Siamo contenti e soddisfatti di poter riscontrare come ad Avellino il desiderio di basket fosse solo in attesa di essere riacceso. - ha affermato il presidente del club irpino, Giuseppe Lombardi - Con i primi 700 abbonati inizia a riprendere forma il PalaDelMauro, che vogliamo torni ad essere luogo di aggregazione per i tanti tifosi ed appassionati che attendono di rivedere Avellino competere con club che hanno scritto la storia della pallacanestro italiana. Si tratta di un nuovo passo importante per la società, che registra una crescita costante e continua. Da parte nostra è assicurato pieno impegno nel ripagare la fiducia dei tifosi, in campo e fuori, come abbiamo sempre fatto, convinti di poter regalare soddisfazioni in un campionato competitivo come questa Serie A2".

"Obiettivo mille abbonati: il tempo c'è"

"Abbiamo deciso di prorogare la prima fase della campagna abbonamenti fino a venerdì 13 settembre per venire incontro ai nostri tifosi. Una scelta dettata dalla chiara intenzione di avere un PalaDelMauro sempre più caldo, pronto a farsi sentire nel sostenere i colori biancoverdi in campo. Obiettivo 1000 abbonati: il tempo c’è e sono certo che gli avellinesi vorranno cogliere l’occasione di seguire, da protagonisti, il basket di Serie A2".

Foto: ufficio stampa Avellino Basket