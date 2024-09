Scandone Avellino: ecco Stefanini per completare il roster L'ala: "Entro in una squadra che ha già una base importante"

La Scandone Avellino ha ufficializzato l'accordo con Fabio Stefanini. "Sono molto felice di aver sposato il progetto della Scandone. - ha spiegato l'ala classe '93 - Sono rimasto colpito positivamente dall’ambiente e dalla società già lo scorso anno quando ci siamo incrociati con Molfetta. Approdo in una squadra che ha già una base importante e ci sono tutti i presupposti per fare bene. Sono pronto a mettermi a disposizione del coach e della squadra con la speranza di integrarmi quanto prima. Sacrificio e duro lavoro quotidiano sono da sempre i miei punti fermi come l'onorare la maglia ogni domenica e dare sempre il meglio. Mi auguro di portare qui ad Avellino quel qualcosa in più per rendere questa stagione bella e indimenticabile”.

Il comunicato del club

"Si chiude con il botto il mercato della Scandone Avellino che è lieta di annunciare l’ingaggio di Fabio Stefanini, atleta versatile in grado di ricoprire sia il ruolo di ala forte che quello di ala piccola. Classe 1993 e alto 198 cm, marchigiano di Pesaro, lo scorso anno alla Virtus Basket Molfetta, Fabio è dotato di grande forza fisica, in fase offensiva le sue qualità si esprimono sia fronte che spalle a canestro, bravo a creare vantaggi da situazioni di pick and pop mettendo palla a terra, buona anche la sua presenza a rimbalzo. Fabio è un giocatore di grande esperienza che vanta trascorsi in A2 e in B Nazionale: Reyer Venezia, Senigallia, Piombino, Piacenza, Empoli, Lecco, Ragusa sono solo alcune delle squadre in cui ha militato".

Foto: pagina ufficiale S.S.Felice Scandone Avellino 1948