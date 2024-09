Avellino Basket, Maglietti: "Pronti per gare bellissime in Serie A2" Il playmaker: "Dobbiamo puntare sul fattore PalaDelMauro, è un vantaggio"

"Mi sto trovando molto bene ad Avellino. Stiamo lavorando al massimo per sfruttare a dovere anche le ultime due settimane di preseason per arrivare al top della condizione". Ecco il commento di Lucas Maglietti nella preparazione precampionato dell'Avellino Basket: "Ci stiamo ancora conoscendo, ma la presenza di giocatori reduci dalla promozione aiuta tutto il gruppo per l'unione. - ha spiegato il playmaker della squadra irpina - Dobbiamo lavorare su tante cose, ma siamo reduci da buone prestazioni nei test. Con Nino (Sabatino, ndr) componiamo una coppia in regia che dovrà garantire intensità e controllo. Dovremo cercare di controllare il ritmo delle partite".

"Fiducia massima dal coach"

"Nella scorsa stagione ho affrontato Avellino e nel gruppo c'era un mio amico. Ho seguito spesso le partite. Sin dal primo giorno il coach (Crotti, ndr) mi ha dato tanta fiducia e mi ha spiegato ciò che vuole da me. Vogliamo vincere il maggior numero di partite tra casa e trasferta. In casa dobbiamo puntare sul fattore PalaDelMauro, è un vantaggio, ma chiaramente dovremo fare bene anche in trasferta. Ai tifosi dico di supportarci, saranno gare bellissime e, quindi, venite a vederci".