Serie A2: è la vigilia di Avellino Basket - Real Sebastiani Rieti Formato: "Rinnovo l'invito a tutti i tifosi. Li aspettiamo numerosi, abbiamo bisogno del sesto uomo"

Domani (ore 20.30) l'Avellino Basket, reduce dalla vittoria all'esordio contro la Valtur Brindisi, affronterà la Real Sebastiani Rieti al PalaDelMauro per la seconda giornata del campionato di Serie A2. Subito turno infrasettimanale per il torneo con la squadra laziale vincente al debutto sull'UCC Assigeco Piacenza nel match giocato sabato scorso. "Abbiamo giocato una partita solida, abbiamo dimostrato al campionato di essere una squadra che non si tira mai indietro e siamo stati veramente bravi a chiuderla in maniera lucida dopo essere stati attaccati per tutta la gara": così l'assistant coach dell'Avellino Basket, Salvatore Formato, si è espresso sulla vittoria contro Brindisi con lo sguardo rivolto al prossimo match.

Formato: "Abbiamo bisogno del sesto uomo sugli spalti"

"Rieti ha un roster completo, molto profondo. Il loro riferimento offensivo è Jazz Johnson, il loro esterno straniero, una guardia che può creare per sè e per la squadra. - ha spiegato Formato - Hanno un reparto esterni ricco, pieno di tiratori come Monaldi, Spanghero e Sarto con lunghi con l'altro straniero Spencer, il 4 atipico Lupusor e Cicchetti e Piunti. Una squadra tosta che ci ha messo in difficoltà in amichevole, ma adesso saremo più pronti ad affrontarli. Rinnovo l'invito a tutti i tifosi: li aspettiamo numerosi, abbiamo bisogno del sesto uomo come nei playoff della scorsa stagione e mi auguro di iniziare con il piede giusto in casa".