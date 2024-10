Campionato Rally ACI Sport: esordio positivo per Alessio e Giovanni Ascione "Una prova che ha portato gli irpini a un soffio dal podio della classe di appartenenza"

Esordio nel campionato Rally ACI Sport per Alessio Ascione che ha preso parte alla quattordicesima edizione della gara "Porta del Gargano", a Vieste, valevole per la Coppa Italia di Zona. "Al suo fianco, in veste di co-pilota, il papà Giovanni, veterano delle quattro ruote, a bordo di una Fiat Uno Turbo, unica vettura con marchio italiano iscritta alla competizione. - si legge nella nota diffusa da Rally Fans Club Irpinia - Per la coppia di sportivi, e in particolare per Alessio, che si è già distinto nel campionato motoristico di slalom, è stata una prova particolarmente impegnativa, segnata purtroppo anche da qualche inconveniente tecnico durante la serata di prove speciali sul tracciato, che ha costretto al ritiro, a causa di un guasto elettronico all'auto.

Il problema, però, è stato velocemente risolto dallo staff meccanico della scuderia Power Car Competition, sempre in prima linea, che ha reso possibile la partecipazione alla gara, che si è svolta in uno scenario straordinario, con un panorama spettacolare con vista sull'Adriatico, anche se su strade di non agevole percorribilità, che hanno richiesto massima attenzione, costituendo così un significativo test delle abilità di guida e controllo del mezzo. Una prova assolutamente soddisfacente, che ha portato il pilota irpino ad un soffio dal podio della classe di appartenenza, la A7. Grande entusiasmo, a fine gara, nella squadra, che ha festeggiato il battesimo di fuoco di Alessio Ascione nel mondo del rally. Da parte della scuderia, un ringraziamento agli sponsor che hanno reso possibile questa nuova avventura e agli organizzatori dell'appuntamento, come sempre impeccabili".

Foto: Rally Fans Club Irpinia