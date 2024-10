Scandone Avellino: vittoria in trasferta con la Mola New Basket Serie B Interregionale: finale di 66-81 con il rilancio immediato del gruppo biancoverde

Rilancio immediato per la Scandone Avellino che vince in trasferta sul parquet della Mola New Basket nella terza giornata del campionato di Serie B Interregionale. Finale di 66-81 per la squadra irpina. "Conquistiamo una vittoria importante, ma c'è ancora da migliorare sul piano del gioco. - ha affermato il coach della Scandone, Nino Sanfilippo, al termine del match - Siamo migliorati in difesa, ma c’è ancora tanto da lavorare e dobbiamo ritornare in palestra con la giusta concentrazione per preparare nel modo migliore le prossime sfide".

Il tabellino

Serie B Interregionale

Terza Giornata

Mola New Basket - Scandone Avellino 66-81

Parziali: 23-28, 8-23, 15-17, 20-13

Mola: Tanzi 7, Berardi 5, Macera 3, Lafitte 21, Messina 14, Setti 5, Prunotto 2, Koncar 9,Mazzeo, Ardito, Barnaba

S. Avellino: D’Offizi 12, Zanini 4, Iannicelli, Trapani 6, Soliani 28, Stefanini 11, Pichi 8, Paglia 7, Iacorossi, Jaskus 5