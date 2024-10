Avellino Basket: Mussini è decisivo, vittoria contro Vigevano (85-80) Serie A2, coach Crotti: "Successo in una gara sofferta, ma dobbiamo migliorare ancora tante cose"

L'Avellino Basket vince con il risultato di 85-80 contro la Elachem Vigevano nella quarta giornata del campionato di Serie A2. Al PalaDelMauro risulta decisivo Federico Mussini con 20 punti e con la tripla determinante nel finale di gara. "Abbiamo sprecato tanti possessi per allungare il passo, dovremo imparare ad essere più cinici soprattutto in casa, invece negli ultimi tre minuti non siamo riusciti a scavare il solco ed abbiamo perso il focus. - ha spiegato il coach dell'Avellino Basket, Alessandro Crotti - Ci prendiamo il successo di una partita sofferta, ma dobbiamo migliorare ancora tante cose. Gli ultimi tre minuti non sono stati tra i migliori e abbiamo rischiato di perdere. Dobbiamo sicuramente conoscerci meglio, capirci e leggere le situazioni di gioco". Due vittorie e due sconfitte per la squadra irpina nell'avvio stagionale.

Il tabellino

LNP Serie A2

Quarta Giornata

Avellino Basket - Elachem Vigevano 85-80

Parziali progressivi: 24-18, 42-40, 62-58

Avellino: Lewis 11, Jurkatamm 7, Perfigli ne, Sabatino 7, Mussini 20, Codeluppi ne, Earlington 15, Maglietti, Verazzo 3, Bortolin 13, Nikolic, Chinellato 9. All. Crotti

Vigevano: Leardini 19, Taflaj 6, Mack 20, Galassi 5, Oduro 6, Strautmanis 7, Stefanini 12, Rossi 2, Peroni, Jerkovic 3. All. Pansa