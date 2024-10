Avellino Basket nel gruppone delle terze e domenica sarà sfida contro Forlì Serie A2: gara casalinga al PalaDelMauro contro la Unieuro per gli irpini di coach Crotti

Dopo cinque turni nel gruppone delle terze in classifica da 8 squadre a -4 dalla vetta occupata dalla RivieraBanca Basket Rimini a punteggio pieno, a +6 dal fanalino di coda Assigeco Piacenza, battuta ieri sera al PalaBanca: ecco la classifica in chiave Avellino Basket da tre vittorie e due sconfitte nell'avvio stagionale.

Tre successi, di cui due in trasferta per la squadra di coach Alessandro Crotti che domenica (ore 18) ospiterà la Unieuro Forlì, a quota 6 in classifica come Avellino e reduce dalla vittoria sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: "Nel terzo quarto abbiamo avuto un'ottima performance difensiva e per il resto ci sono stati punteggi alti in una gara in cui le due squadre si sono affrontate in modo diretto. - ha spiegato coach Crotti al termine di Assigeco Piacenza - Avellino Basket - Abbiamo sprecato il vantaggio con alcune imprecisioni, ma gli alti e i bassi ci sono. Bradford ci ha messo in difficoltà. Siamo stati bravi noi poi a chiudere la gara con decisione. - ha aggiunto il tecnico della squadra irpina - Mussini ed Earlington? Abbiamo garantito a loro di sprintare, ma tutti hanno dato un bel contributo. Ci prendiamo questi due punti. Piacenza ha qualità. Potevamo andare in difficoltà nell'uno contro uno per l'energia dell'Assigeco".