Avellino Basket - Unieuro Forlì: i dettagli per la prevendita biglietti Serie A2: gli irpini andranno a caccia della terza vittoria di fila al PalaDelMauro

La S.S. Avellino Basket ha reso noto che è possibile acquistare i biglietti per la gara Avellino Basket - Unieuro Forlì in programma al PalaDelMauro domenica (ore 18) e valida per la sesta giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest. "I tagliandi potranno essere acquistati online sul portale e presso tutti i rivenditori autorizzati Go2. - si legge nella nota del club - Il botteghino del PalaDelMauro sarà aperto alla vendita nella giornata di domani (venerdì) dalle ore 16.30 alle 19, sabato dalle 10 alle 12. Contestualmente si potranno ritirare gli abbonamenti sottoscritti. Domenica sarà possibile acquistare solo i tagliandi per la gara dalle 16 fino all’inizio del match".

I prezzi dei tagliandi

Curva Sud: 5 euro

Tribuna Terminio Inferiore: 18 euro

Tribuna Terminio Superiore: 12 euro

Tribuna Terminio Vip: 40 euro

Tribuna Montevergine Inferiore: 18 euro

Tribuna Montevergine Superiore: 12 euro

Tribuna Montevergine Vip: 40 euro