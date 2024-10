Avellino Basket, Bortolin: "Chiamati allo step di crescita" Niente gara nel weekend, testa all'APU Udine per l'ottava giornata di campionato in Serie A2

"La sosta non è un problema perché possiamo allenarci bene. Dobbiamo centrare il ritmo in attacco". Così Matias Bortolin ha presentato il weekend di pausa e l'attesa di Avellino Basket - APU Udine, in programma domenica 3 (ore 18) al PalaDelMauro per l'ottava giornata del campionato di Serie A2: "Stiamo facendo un buon lavoro, però dobbiamo conoscerci ancora nei vari dettagli del gioco. Il discorso vale anche per me nonostante sia qui da più tempo. Ci sono giocatori nuovi e dobbiamo ancora conoscerci bene. - ha spiegato il lungo di Cordoba - La A2? È un torneo equilibrato e il valore è certificato dalle 6 giornate di campionato che abbiamo vissuto. Ci sono state diverse gare dal punteggio basso che potevano essere vinte da noi e dagli avversari. È un livello alto e mi devo abituare al gioco più veloce. Si gioca più basket rispetto all'anno scorso, ma stiamo facendo un buon lavoro".

"Volevo giocare in A2 sin dal mio arrivo in Italia"

"Quando con la mia famiglia abbiamo deciso di venire in Italia l'obiettivo era vivere la Serie A2. Tenevo molto a capire a che livello ero, sono in A2, ma possiamo ancora migliorare. Manca un po' di esperienza a tutti, si è visto nell'ultima gara. Ci sono voglia ed energia, ma abbiamo peccato in esperienza. Ora daremo tutto verso novembre".