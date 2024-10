Scandone Avellino: quarta vittoria di fila, Lions Bisceglie ko (70-63) Serie B Interregionale, coach Sanfilippo: "Siamo sulla strada giusta"

Vittoria casalinga per la Scandone Avellino che supera i Lions Bisceglie al PalaDelMauro nella sesta giornata del campionato di Serie B Interregionale. Finale di 70-63 e quarto successo consecutivo per la squadra di coach Nino Sanfilippo: “Ringrazio io staff medico che ha garantito la presenza di Trapani. Non si è allenato tutta la settimana, ma si è messo a disposizione. Abbiamo fatto quello che volevamo, siamo stati bravi a leggere la loro difesa, siamo stati lucidi ad attaccare sui cambi e a inizio match nel tenere bene la sfera. - ha spiegato il tecnico della Scandone - Abbiamo vinto contro una squadra che ha un'identità precisa e che vorrà competere fino alla fine. Dobbiamo ancora crescere in alcune situazioni ed essere più concreti. Jaskus sta migliorando di gara in gara. Paglia, giocatore molto forte, deve capire che quando i punti non arrivano si può fare anche altro per portare quello che occorre alla squadra. Abbiamo conquistato due punti fondamentali per la classifica. Siamo sulla strada giusta”. Sabato prossimo la Scandone sarà ospite della Cestistica Benevento per il settimo turno di campionato.

Il tabellino

Serie B Interregionale

Sesta Giornata

Scandone Avellino - Lions Bisceglie 70-63

Parziali progressivi: 23-16; 44-33; 58-48

S. Avellino: Soliani 15, Jaskus 9, Stefanini 15, Zanini 8, Pichi 9, Trapani 11. Iannicelli, Paglia, D’Offizi ne, De Milato ne, Iacorossi ne. All. Sanfilippo.

Bisceglie: Rodriguez 8, El Agbani 1, Dancetovic 5, Trentini 6, Dip 12, Di Camillo 13, Colombo 12, Okiljevic 6, Cavalieri, Camporeale ne, Lamacchia ne. All. Saputo.