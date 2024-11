Scandone Avellino: vittoria a Benevento. Sanfilippo: "Ottime fasi di gioco" Il coach: "Bravi a capire i momenti e a sviluppare tra attacco e difesa"

Altra vittoria e conferma in vetta per la Scandone Avellino che ha vinto a Benevento contro la Cestistica con il risultato di 54-72. "Ci siamo espressi con un'ottima fase difensiva concedendo pochi rimbalzi. - ha spiegato il coach della squadra irpina, Nino Sanfilippo - Sono stati davvero minimi i nostri momenti di smarrimento. Siamo stati maturi nel riconoscere i momenti chiave. Siamo stati sempre sul pezzo e abbiamo sviluppato ottime fasi di gioco. Dobbiamo ancora sistemare qualcosa a partire dalle individualità. Jaskus può fare molto di più". Sabato (ore 20) al PalaDelMauro sarà gara casalinga contro la Dinamo Brindisi per la Scandone.

Il tabellino

Serie B Interregionale

Cestistica Benevento - Scandone Avellino 54-72

Parziali: 14-22, 15-12, 14-22, 11-16

Benevento: D’Antonio, Rianna, Mercurio, Castellitto 3, Ordine 12 ,Ndour 17, Iommelli 4, Murolo 13, Volpe, Bongiovanni, Miraglia 5

Avellino: Zanini 2, Iannicelli 3, Trapani 10, Soliani 19, Stefanini 15, Pichi 12 , Paglia 5, Iacorossi, Jaskus 6