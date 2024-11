Avellino Basket: stasera la sfida contro l'Acqua San Bernardo Cantù a Desio "Ce la giocheremo, non saremo una vittima sacrificale": così coach Alessandro Crotti alla vigilia

"Ce la giocheremo, non saremo una vittima sacrificale": così coach Alessandro Crotti alla vigilia di Acqua San Bernardo Cantù - Avellino Basket, in programma stasera (palla a due alle 20.30) al PalaFitLine di Desio.

I numeri della gara

"Cantù realizza 77.1 punti di media, il 54 per cento da 2, il 27.8 da 3 punti ed il 69 dalla lunetta. 34.2 sono invece i rimbalzi totali catturati per gara. Il miglior realizzatore è Gran Basile con 15.8 punti di media, seguito da McGee con 13.3 e Moraschini con 9.8. Avellino risponde con 74.1 punti di media, il 49.1 per cento da 2, il 29.4 da 3 e l’80.8 ai liberi. Migliori realizzatori Earlington con 16, seguito da Mussini con 15.6 e Lewis con i suoi 11.4": si legge nella nota del club irpino.

I due roster

Acqua S.Bernardo Cantù: Valentini, Baldi Rossi, Moraschini, De Nicolao, Piccoli, Beltrami, Basile, Burns, Riismaa, Possamai, Viganò. All. Brienza

Avellino Basket: Lewis, Jurkatamm, Sabatino, Mussini, Codeluppi, Earlington, Maglietti, Verazzo, Bortolin, Nikolic, Perfigli, Chinellato. All. Crotti