Avellino Basket: ko e rimpianti a Rimini, vince la RivieraBanca 80-78 Serie A2: equilibrio al PalaFlaminio, successo per la capolista sui biancoverdi

Sconfitta al PalaFlaminio, ma con diversi rimpianti per l'Avellino Basket, superata dalla capolista RivieraBanca Basket Rimini con il risultato di 80-78 nella gara valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A2. Il team di coach Dell'Agnello trova in Marini il top-scorer con 18 punti. Per Avellino il miglior realizzatore è Earlington con 17.

Il tabellino

LNP Serie A2

Undicesima Giornata

RivieraBanca Basket Rimini - Avellino Basket 80-78

Parziali: 25-21, 17-19, 16-19, 22-19

RB Rimini: Pierpaolo Marini 18 (7/11, 0/2), Gora Camara 14 (6/9, 0/0), Gerald Robinson 13 (5/6, 0/2), Justin Johnson 12 (2/9, 2/3), Simon Anumba 7 (2/4, 1/2), Giovanni Tomassini 5 (2/4, 0/2), Alessandro Simioni 5 (1/3, 1/2), Stefano Masciadri 3 (0/1, 1/2), Alessandro Grande 3 (0/1, 1/4), Francesco Bedetti, Nicola Amaroli, Bonfè

Avellino: Marcellus Earlington 17 (3/6, 2/3), Federico Mussini 14 (6/8, 0/6), Matias Bortolin 12 (5/9, 0/0), Jaren Lewis 10 (3/6, 0/2), Riccardo Chinellato 10 (4/6, 0/0), Mikk Jurkatamm 7 (0/1, 1/7), Antonino Sabatino 6 (3/3, 0/0), Aleksa Nikolic 2 (1/4, 0/0), Lucas Maglietti, Armando Verazzo