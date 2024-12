Prova di forza per l'Avellino Basket: vittoria sull'Urania Milano (83-81) Overtime al PalaDelMauro: Mussini domina la scena con 27 punti

L'Avellino Basket vince contro l'Urania Milano dopo un tempo supplementare. Finale di 83-81 con il successo prezioso in una prova di forza per il roster di coach Crotti, privo di Sabatino e Verazzo, a referto, ma non impiegati. Mussini è il leader biancoverde con 27 punti. All'Urania non bastano i 26 di Alessandro Gentile.

Il tabellino

LNP Serie A2

Quattordicesima Giornata

Avellino Basket - Wegreenit Urania Milano 83-81 d1ts

Parziali: 17-17, 24-20, 13-18, 17-16, 12-10

Avellino: Federico Mussini 27 (6/9, 3/8), Mikk Jurkatamm 13 (1/2, 3/8), Jaren Lewis 12 (1/9, 3/5), Marcellus Earlington 10 (2/6, 2/3), Matias Bortolin 8 (2/5, 0/0), Riccardo Chinellato 6 (3/4, 0/0), Aleksa Nikolic 5 (1/4, 0/1), Lucas Maglietti 2 (0/0, 0/0), Riccardo Aldo Perfigli,, Antonino Sabatino, Armando Verazzo

U. Milano: Alessandro Gentile 26 (11/24, 0/1), Giddy Potts 17 (1/3, 5/13), Gianmarco Leggio 11 (0/0, 3/6), Andrea Amato 10 (1/4, 1/6), Ike Udanoh 9 (4/9, 0/0), Luca Cesana 6 (3/3, 0/2), Matteo Cavallero 2 (1/1, 0/0), Lorenzo Maspero 0 (0/1, 0/1), Giordano Pagani, Samuele Solimeno