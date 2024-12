Avellino Basket, Nikolic: "Serviranno idee chiare per passare a Cividale" In serata anticipo di campionato: sfida contro l'UEB Gesteco Cividale in trasferta

Alle 20.30 l'Avellino Basket affronterà l'UEB Gesteco Cividale per l'anticipo della quindicesima giornata di Serie A2. La squadra irpina sarà ospite della seconda forza del torneo in compagnia dell'Apu Old Wild West Udine: "Mi aspettavo un campionato così, con un livello estremamente alto e squadre super competitive. I valori emergono in classifica. - ha spiegato l'ala/centro dell'Avellino Basket, Aleksa Nikolic - Mi ha impressionato Cividale, ma la stessa Rimini. Sono squadre preparate con allenatori molto bravi. Si vede dai risultati, sono tra le prime e direi anche meritatamente. Ho giocato a Cividale, meritatamente sono secondi. Giocano molto bene, sono in forma, esprimono una bella pallacanestro e andremo lì per vincere la gara".

"Ci vorranno tiri puliti e intensità per 40 minuti"

"Sarà difficile, lo sappiamo, ma ci stiamo preparando e speriamo bene. - ha aggiunto Nikolic - Le chiavi della partita? Dovremo essere più puliti in attacco, dovremo avere le idee chiare su dove e come vogliamo attaccare. Ci vorranno tiri puliti senza forzare. In difesa ci vorrà intensità per 40 minuti. Con il coach parlo spesso e parliamo delle cose che vanno fatte in gara e in allenamento. Mi attacco a ciò che manca e che mi chiede il coach. Da lungo in questo campionato non è facile giocare e il coach mi dà e ci sta dando una grande mano".