Mirabella Eclano: ecco la "Boxing Night" in ricordo di Bilal Boussadra L’iniziativa messa in campo dal team Boxing Froncillo prevista per il 21 dicembre a partire dalle 19

"Una serata all’insegna della boxe per ricordare Bilal Boussadra, giovane pugile scomparso recentemente in un incidente stradale. Questa l’iniziativa messa in campo dal team Boxing Froncillo prevista per il 21 dicembre a Mirabella Eclano presso la palestra Irpinia Pro Ring in via Sandro Pertini": ecco l'annuncio della società di pugilato per l'evento in ricordo di Bilal Boussadra (sabato 21 a partire dalle 19). "Alla riunione, presentata dal giornalista Valerio Pisaniello, sono previsti due incontri da professionisti. Ad incrociare i guantoni la padrona di casa Francesca Sirignano che incontrerà Immacolata Mancusi della Minotaur Boxe Marigliano e ancora Francesco Mignone, sempre della scuderia Irpinia Pro Ring, che salirà sul quadrato con Pasquale Salzillo della Pugilistica San Giovanni Firenze. All’angolo dei due pro ci sarà il tecnico Sandro Froncillo".

"Atleta e ragazzo d'oro"

"L’Irpinia Pro Ring del Maestro Froncillo presenta Boxing Night nel ricordo del nostro amato campione Bilal Boussadra, atleta e ragazzo d’oro 3 volte campione italiano, 2 volte vicecampione italiano, 3 volte campione nazionale, scomparso recentemente in un incidente stradale. Avremmo voluto essere qui a festeggiare magari il tuo successo alla carriera, alle tue vittorie all’estero che finalmente data la recente cittadinanza potevi iniziare a disputare. Avremmo voluto essere qui per vederti raggiungere il tuo obiettivo di entrare in un GS e rappresentare l’Italia nel mondo e vedere i tuoi sorrisi pieni di vita, ma purtroppo siamo qui a doverti ricordare, con estremo amore, il bel ragazzo che eri".