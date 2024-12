ASD Preturo: Luca Cappa passa alla Cavese Grande soddisfazione per il club irpino che lancia il classe 2008

Luca Cappa è un nuovo calciatore della Cavese. Il classe 2008, cresciuto nell'ASD Preturo, è stato ceduto dal club irpino alla società metelliana. Grande soddisfazione per l'ASD Preturo che lancia un nuovo talento verso le società di Serie C.

Il comunicato del club irpino

"L'ASD Preturo è orgogliosa di annunciare che uno dei suoi giovani talenti, Luca Cappa, classe 2008, ha compiuto un importante passo nella sua carriera sportiva entrando a far parte della prestigiosa società della Cavese. Cresciuto con l'Asd Preturo dai Pulcini fino alla categoria Allievi U17, Cappa è la dimostrazione che la pazienza e il lavoro duro possono davvero fare la differenza, che bisogna saper aspettare la propria occasione e non smettere mai di credere nei propri sogni.

Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza il costante supporto dello staff tecnico dell’ASD Preturo, che lo ha seguito e formato con cura durante questi anni. A loro il merito di aver contribuito alla crescita del ragazzo, sia dentro che fuori dal campo. La Cavese ha saputo riconoscere il potenziale di Cappa e gli ha dato la possibilità di mettersi in gioco in una realtà calcistica così importante. A rendere possibile questo passaggio il direttore Claudio De Rosa.

Cappa dovrà adesso provare a distinguersi anche in questa nuova avventura. "La ASD Preturo fa il tifo per te: in bocca al lupo campione!", questo l'augurio di Antonio Ragosa, presidente dell'ASD Preturo".