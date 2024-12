Scandone Avellino: vittoria contro l'Air Basket Termoli (81-76) Iannicelli: "Ringrazio la famiglia Bellizzi per questa giornata in onore di Gennaro e Mimmo"

La Scandone Avellino ha superato l'Air Basket Termoli con il risultato di 81-67 e guida la classifica della division G di Serie B Interregionale con 26 punti. La gara era all'interno del memorial Gennaro e Mimmo Bellizzi. "Sapevamo di affrontare una squadra forte e ben prestante dal punto di vista fisico e tecnico. - ha spiegato l'assistant coach della squadra irpina, Fabio Iannicelli - Siamo riusciti a sistemare alcune cose in corso d’opera, dopo un avvio non all’altezza in cui abbiamo concesso tanto ai nostri avversari. La difesa per noi è il punto di forza e abbiamo disputato un secondo tempo di altissimo livello. Voglio ringraziare tutti i ragazzi che hanno giocato in questi mesi, anche quando non erano al meglio: sono stati encomiabili, hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo e l’hanno fatto anche oggi. Una menzione speciale va allo staff medico, che ci ha permesso di contare su molti di loro, anche a mezzoservizio. Ringrazio la famiglia Bellizzi, a cui siamo tutti molto legati, per questa giornata in onore di Gennaro e Mimmo". Pausa natalizia in B Interregionale: domenica 5 gennaio la Scandone sarà ospite dei Lions Bisceglie.

Il tabellino

Serie B Interregionale - Division G

Sedicesima Giornata

Scandone Avellino - Air Basket Termoli 81-76

Parziali: 11-26, 16-9, 29-19, 18-22

Scandone: D’Offizi, Cantone 14, Zanini 10, Iannicelli 3, Trapani 19, Soliani 5, Stefanini 12, Pichi 8, Paglia 10, Iacorossi

Termoli: Bocevski, Matera 10, Tersillo 12, Pitardi, Canistro, Cherubini, Obinna 16, Caresta 14, Raupys 14, Grimaldi 10