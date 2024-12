Sconfitta casalinga per l'Avellino Basket: vince la Juvi Cremona 75-79 Equilibrio al PalaDelMauro, ko dopo 5 vittorie di fila per la squadra biancoverde

L'Avellino Basket esce sconfitto dal match contro la Juvi Cremona al PalaDelMauro. Dopo cinque vittorie di fila arriva il ko per la squadra irpina a cui non bastano i 18 punti di Jurkatamm. Doppia cifra anche per Mussini, Earlington e Lewis. Avellino non ha potuto contare su Chinellato, costretto ai box per influenza. Per la Juvi ci sono i 25 punti di Polanco.

Il tabellino

LNP Serie A2

Diciottesima Giornata

Avellino Basket - Ferraroni Juvi Cremona 75-79

Parziali: 14-19, 19-22, 15-13, 27-25

Avellino: Mikk Jurkatamm 18 (0/2, 4/7), Federico Mussini 12 (2/5, 2/8), Marcellus Earlington 11 (2/7, 1/3), Jaren Lewis 10 (2/7, 1/2), Armando Verazzo 8 (1/3, 1/2), Matias Bortolin 7 (2/8, 1/2), Antonino Sabatino 7 (0/0, 2/2), Aleksa Nikolic 2 (1/2, 0/0), Lucas Maglietti, Riccardo Aldo Perfigli, Luca Codeluppi

J. Cremona: Eddy Polanco 25 (6/10, 2/3), Alessandro Morgillo 11 (5/9, 0/0), Gianmarco Bertetti 9 (2/4, 1/2), Yannick Giombini 9 (3/8, 0/1), Simone Barbante 9 (3/3, 1/3), Isiah Brown 7 (3/10, 0/0), Andrea La Torre 4 (2/4, 0/2), Federico Massone 3 (0/5, 1/2), Alfonso Zampogna 2 (1/1, 0/1), Alessandro Naoni, Carmine Caporaso 0 (0/0, 0/0)