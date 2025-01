Basket, Serie A2: l'Avellino Basket supera la Valtur Brindisi (77-73) Rilancio immediato dopo il ko a Nardò e vittoria molto importante tra le mura amiche per gli irpini

Vittoria casalinga per l'Avellino Basket. La squadra irpina ha superato la Valtur Brindisi con il risultato di 77-73 nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A2. Mussini è il top-scorer con 17 punti. Doppia cifra tra i biancoverdi anche per Lewis (15), Earlington (14) e Jurkatamm (10) con Bortolin (9) e Chinellato (8) a sfiorarla. A Brindisi non bastano i 16 punti di Allen e i 14 di Ogden.

Il tabellino

LNP Serie A2

Ventiduesima Giornata

Avellino Basket - Valtur Brindisi 77-73

Parziali: 19-16, 14-19, 24-16, 20-22

Avellino: Federico Mussini 17 (2/6, 3/4), Jaren Lewis 15 (4/7, 2/3), Marcellus Earlington 14 (3/5, 2/2), Mikk Jurkatamm 10 (1/1, 1/3), Matias Bortolin 9 (4/6, 0/0), Riccardo Chinellato 8 (2/6, 0/1), Antonino Sabatino 2 (0/1, 0/1), Aleksa Nikolic 2 (1/2, 0/0), Lucas Maglietti, Armando Verazzo (0/1, 0/0)

Brindisi: Bryon Allen 16 (5/10, 2/4), Mark Ogden 14 (4/9, 0/3), Giovanni Vildera 12 (5/10, 0/0), Tommaso Laquintana 10 (4/9, 0/1), Edoardo Del cadia 8 (4/6, 0/0), Todor Radonjic 6 (0/1, 2/4), Andrea Calzavara 5 (1/4, 0/3), Gianmarco Arletti 2 (1/1, 0/1), Niccolo De Vico (0/2, 0/2), Tommaso Fantoma