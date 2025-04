"Irpinia Corre" con Ghemon: tutto pronto per domenica ad Atripalda "Ha risposto con piacere al nostro invito. È una bellissima sorpresa per tutti"

Al Circolo della Stampa di Avellino è stata presentata l'edizione 2025 di "Irpinia Corre", in programma domenica ad Atripalda con la dieci chilometri che vedrà la partecipazione di Ghemon. Le iscrizioni termineranno domani. "Raccogliamo in eredità un impegno, quello di riproporre un evento molto importante ad Atripalda e in Irpinia, preziosa per la Campania. - ha spiegato il presidente dell'ASD Irpinia Corre, Gianni Solimene - Speriamo in una bella giornata per vivere una bellissima domenica. Ghemon è stato contattato con la speranza che potesse accettare il nostro invito ed è stato generoso con noi. È una bellissima sorpresa. È un artista poliedrico e sarà bellissimo vederlo partecipare alla dieci chilometri di Atripalda. Ci saranno anche due gare per i ragazzi. Sarà un evento di altissima qualità e siamo pronti per una giornata importante".

"Atripalda è pronta per un bellissimo evento"

"Si parla di sport, turismo, aggregazione. L'atletica attrae l'attenzione mediatica con gare in pista e in strada. Arriveranno in tantissimi da tutta la Campania e sarà qualcosa di unico": ha aggiunto Carlo Cantales, consigliedere nazionale della Federazione Italiana Atletica Leggera. "Questo tipo di eventi ci permette di far emergere le particolarità del nostro territorio. Siamo pronti per i vari aspetti che ci competono. - ha spiegato il vice sindaco di Atripalda, Domenico Landi - Il Giro? Abbiamo già dimostrato di poter gestire nel migliore dei modi una partenza di tappa come accaduto negli scorsi anni. Siamo pronti ad accogliere nuovamente la carovana".