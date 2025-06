L'Avellino Basket saluta Crotti: "Tassello fondamentale per il club" C'è Maurizio Buscaglia per la panchina nel futuro del club irpino

L'Avellino Basket saluta Alessandro Crotti. L'avventura del tecnico sulla panchina irpina si chiude con una splendida promozione in Serie A2 ottenuta nel 2024 e con una ottima stagione nel secondo livello nazionale chiusa solo ai play-in nell'anno da neopromossa. "A nome della società e a titolo personale, desidero ringraziare Alessandro per l’impegno, la dedizione e il valore umano e sportivo che ha portato nel nostro progetto. - ha affermato il presidente dell'Avellino Basket, Giuseppe Lombardi: Non è stato solo un allenatore, ma un punto di riferimento, capace di guidare con equilibrio, competenza e passione. Il suo lavoro ha rappresentato un tassello fondamentale per la crescita del club e il ritorno del basket avellinese nel cuore della pallacanestro che conta. Resterà sempre parte della nostra storia, con il rispetto e la gratitudine di tutta la famiglia biancoverde". In pole per la panchina dell'Avellino Basket c'è Maurizio Buscaglia.