Basket: riecco il corso gratuito per diventare arbitro e ufficiale di campo "Opportunità per giovani e giovanissimi, appassionati di pallacanestro o semplicemente curiosi"

Sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti per diventare arbitro e ufficiale di campo federale di pallacanestro, rivolti a ragazzi e ragazze tra i 13 e i 30 anni. Ecco i dettagli.

Il comunicato

Il Gruppo Arbitri di Pallacanestro di Avellino apre le iscrizioni ai corsi gratuiti per diventare arbitro e ufficiale di campo federale di basket, rivolto a ragazzi e ragazze tra i 13 e i 30 anni. L’iniziativa offre la possibilità di entrare a far parte della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e dirigere gare ufficiali, partendo dai campionati giovanili fino ad arrivare, con l’esperienza, alle categorie superiori fino alla Serie A. Ogni gara diretta prevede un rimborso economico, proporzionato al livello del campionato arbitrato. Inoltre, al termine della prima stagione, gli arbitri otterranno la tessera SIAE, che garantisce l’accesso gratuito alle partite organizzate dalla FIP. Entrambi i corsi, completamente gratuiti, inizieranno nell’ultima settimana di ottobre e si concluderanno nel mese di novembre con un esame finale. Le lezioni, tenute dai formatori provinciali del Comitato Italiano Arbitri, si svolgeranno con cadenza settimanale.

“Quest’anno - spiega Carlo Di Donato, rappresentante del Gruppo Arbitri e Ufficiali di Campo Pallacanestro di Avellino - il Comitato Italiano Arbitri e il nostro gruppo locale hanno deciso di puntare con forza sulla formazione di nuovi arbitri. È un’opportunità per giovani e giovanissimi, appassionati di pallacanestro o semplicemente curiosi, di scoprire questo sport da una prospettiva diversa. Non sono richiesti requisiti particolari: è utile conoscere le basi del basket, ma il corso è aperto anche a chi parte da zero". Per maggiori informazioni: Facebook @ciacampania, Instagram @gapcampania, mail cia.av@campania.fip.it, tel. Carlo 348 0537980, Gabriele 392 0100502, Vincenzo 339 2579652".