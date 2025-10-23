Gsa pallavolo Ariano: pronti per l'esordio in serie C Continua la preparazione della squadra arianese in vista dell'avvio del campionato

Continua la preparazione della squadra arianese che, sabato 25 ottobre 2025 ore 18.00, inizierà in casa il campionato di serie C.

La gara vedrà gli irpini impegnati ad affrontare la Virtus Aversa al Palasport di via Cardito.

I tecnici Giulio Filomena e Nico Medici hanno strutturato un roster giovane e di qualità, con un’età media di 23 anni. Il gruppo sarà ai nastri di partenza del massimo campionato regionale con l’obiettivo di raggiungere i play-off.

Risulta confermata la formazione degli atleti che nelle ultime stagioni sportive ha conquistato due splendide promozioni con Giulio Santosuosso, Luigi Guardabascio, Angelo Iandoli, Marco Molinario, Roberto Caso, Hermes Chiaradonna, Michele Toriello, Giacomo Ricciardi.

Ad elevare la qualità del gruppo sono giunti sul tricolle due giocatori di grande spessore tecnico: l’opposto Keyvan Karimi e il libero Francesco Mottola.

Promossi in prima squadra anche i giovani Cristian Capozzi, Walter Puorro, Simone Giulio.

Grasso e la new entry Federico Petrillo, chiamati a dare il loro contributo visto che il regolamento prevede l’obbligo di schierare gli under 17 in campo.

A disposizione dei tecnici ufitani ci saranno anche Francesco Giardino, Libero Bulzariello, Pasquale Borriello, Lorenzo Lo Conte, Simone Terranera e Ivan Lihachevsky, componenti del vivaio arianese su cui poter contare nel corso del campionato.

La formula della serie C prevede la composizione del Torneo in Regular Season in due gironi da nove squadre nella prima fase, con successivi Play-Off e Play-Out nella seconda fase.

Il Gsa Ariano è stato inserito nel gruppo A con Afragola volley, Apd Pessy, Hidros, pallavolo Battipaglia, Phoenix Caivano, Vesuvio volley, Virtus Aversa, volley Casoria.

Il team ufitano affronterà squadre di grande qualità di gioco ed avrà il compito di rendere al massimo per raggiungere la poule promozione che decreterà il passaggio in serie B .

Sul Tricolle cresce l’attesa per il debutto in serie C maschile del Gsa Ariano, confidando che anche questa importante avventura sportiva faccia rivivere a tifosi e simpatizzanti, che si attendono numerosi al PalaCardito, le emozioni dell’ appassionante percorso pallavolistico che la squadra arianese ha percorso fino ad oggi.