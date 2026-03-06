Tripla di Jurkatamm sulla sirena: l'Avellino Basket vince a Milano (100-101) Quarta vittoria consecutiva per la squadra irpina che punta alla zona playoff

Morse sbaglia il tiro libero, rimbalzo di Lewis che supera la metà campo e accomoda per Jurkatamm nell'angolo da oltre l'arco: l'estone rilascia la sfera poco prima della sirena piazzando la tripla del sorpasso. L'Unicusano Avellino Basket vince a Milano, passa all'Allianz Cloud - Palalido contro la Wegreenit Urania con il risultato di 100-101 nell'anticipo della trentesima giornata del campionato di Serie A2. Ultimo quarto da 38-26 per i biancoverdi con i 26 punti di Dell'Agnello e i 21 di Pullazi. All'Urania non bastano i 25 di Morse e i 18 di Gentile.

Il tabellino

LNP Serie A2

Wegreenit Urania Milano - Unicusano Avellino Basket 100-101

Parziali: 21-12, 31-28, 22-23, 26-38

U. Milano: Anthony Morse 25 (7/13, 0/0), Alessandro Gentile 18 (5/12, 0/0), Andrea Amato 13 (0/1, 4/6), Kevion Taylor 12 (3/9, 2/4), Ion Lupusor 10 (2/2, 2/3), Ursulo D’Almeida 9 (3/3, 1/2), Gherardo Sabatini 9 (1/1, 1/2), Matteo Cavallero 4 (1/2, 0/1), Alessandro Morgillo (0/1, 0/0), Gabriele Calvio, Morgan Rashed, Stefano Bracale

Avellino: Giacomo Dell'Agnello 26 (13/13, 0/0), Rei Pullazi 21 (4/4, 3/4), Jaren Lewis 13 (4/12, 1/2), Alessandro Grande 12 (3/5, 2/7), Federico Mussini 10 (1/3, 2/4), John Watson Chandler III 9 (4/4, 0/4), Mikk Jurkatamm 6 (0/0, 2/3), Andrea Zerini 2 (1/2, 0/0), Lucas Fresno 2 (1/1, 0/0), Mattia Fianco, Giovanni Pini, Giacomo Donati