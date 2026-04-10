Avellino Basket: i dettagli dell'infortunio rimediato da Dell'Agnello Mussini: "Non esistono gare facili. Con Ruvo sarà determinante l'approccio"

Lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro per Giacomo Dell'Agnello e l'ala dell'Unicusano Avellino Basket è costretto allo stop per altre gare nel rush finale della stagione regolare. "L'Unicusano Avellino Basket comunica che l'atleta Giacomo Dell'Agnello, in seguito agli accertamenti strumentali effettuati nella giornata di giovedì, ha riportato una lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro. - si legge nella nota diffusa dal club nelle scorse ore - Il giocatore ha già iniziato il protocollo di recupero ed osserverà un periodo di riposo in attesa di ulteriori esami, necessari a definire con precisione l’entità della lesione ed i tempi di rientro. Lo staff medico del club monitorerà quotidianamente l'evoluzione del quadro clinico".

Mussini: "Guai fare calcoli"

"Sapevamo che a Mestre sarebbe stato difficile, abbiamo conquistato due punti fondamentali che ci garantiscono fiducia per il rush finale. - ha affermato Federico Mussini verso la gara contro la Crifo Wines Ruvo di Puglia, in programma domenica (ore 18) al PalaDelMauro - Non esistono gare facili. Con Ruvo sarà decisivo l'approccio. I nostri avversari di turno arriveranno affamati e noi dovremo evitare di garantirgli fiducia. Per i playoff e nel finale di stagione è inutile fare calcoli".