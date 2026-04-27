Scandone Avellino: ecco la prima avversaria e il giorno dei playoff Via alla corsa promozione per la squadra biancoverde nella post-season con l'obiettivo B Nazionale

La Scandone Avellino affronterà il Basket School Messina in gara 1 dei playoff per la Serie B Nazionale. Il primo match è in programma sabato (ore 20) al PalaDelMauro. Tutto pronto per la corsa promozione dei lupi di coach Ciro Dell'Imperio. "L’incontro rappresenta un appuntamento di grande importanza per la stagione sportiva della squadra biancoverde, che si appresta ad affrontare la fase decisiva del campionato davanti al proprio pubblico. - ha spiegato il club biancoverde tramite un comunicato ufficiale. "Il sostegno dei tifosi sarà fondamentale per accompagnare la squadra in questa sfida cruciale. La società invita tutti gli appassionati e sostenitori a partecipare numerosi, contribuendo a creare un’atmosfera calorosa e coinvolgente sugli spalti del PalaDelMauro".

Le sfide nel primo turno

Serie B Interregionale

Playoff - Tabellone B

Matera-L'Aquila

Viterbo-Catanzaro

Scandone-Messina

Brindisi-Cagliari