Avellino, tre biancoverdi convocati dal Club Italia Under 14: cos'è Annuncio da parte del club biancoverde per i tre calciatori del settore giovanile

Tre calciatori del settore giovanile dell'Avellino, Antonio Carbone, Andrea Magnotti e Antonio Della Sala, sono stati convocati dal coordinatore delle nazionali giovanili maschili della FIGC, Maurizio Viscidi per l'allenamento del Club Italia Under 14, in programma domani ad Afragola.

Cos'è il progetto Under 14 del Club Italia

Il Club Italia è l'organismo che riunisce le squadre nazionali e coordina la gestione delle attività e nel 2025 ha lanciato il progetto Under 14. "L'iniziativa federale rappresenta l'anello di congiunzione tra il progetto per lo sviluppo del calcio giovanile (fasce di età 6-13 anni) e l'attività internazionale delle selezioni azzurre a partire dall'Under 15. - si legge nella nota della FIGC - L'obiettivo è chiaro: creare valore aggiunto per il sistema calcio giovanile italiano, offrendo ai ragazzi una concreta opportunità di crescita individuale".

Il comunicato del club biancoverde

"Il Coordinatore delle Nazionali giovanili maschili della FIGC, Maurizio Viscidi, ha convocato tre calciatori del settore giovanile dell’U.S. Avellino 1912 per la sessione di allenamento del Club Italia Under 14 in programma mercoledì 27 maggio presso il Centro Sportivo Alpha Center di Afragola. I convocati sono Antonio Carbone, Andrea Magnotti e Antonio Della Sala. Il raduno, previsto a partire dalle ore 12.00, includerà riunione tecnica e seduta di allenamento nel pomeriggio, con scioglimento fissato per le 17.00. Della Sala non parteciperà alla sessione di allenamento in quanto infortunato. La società esprime soddisfazione per il riconoscimento tributato al lavoro del proprio settore giovanile e augura ai tre atleti una proficua esperienza in azzurro".