Scandone, Dell'Imperio: "Bravi, ma ora guai abbassare la guardia" Il commento del coach dopo la vittoria ottenuta a Reggio Calabria con la tripla di Duranti

La tripla di Duranti per la vittoria in Gara 1 sulla Pallacanestro Viola Reggio Emilia e mercoledì la Scandone Avellino avrà il match-point per la Serie B Nazionale. Ecco il commento di coach Ciro Dell'Imperio dopo il successo al PalaCalafiore: "Sapevamo di affrontare una squadra di grande valore, dotata di importanti individualità e capace di creare difficoltà in ogni momento della partita. - ha spiegato il tecnico della Scandone - Abbiamo approcciato la gara nel modo giusto e per lunghi tratti siamo riusciti a imporre il nostro ritmo, restando fedeli al piano partita preparato durante la settimana. I ragazzi sono stati bravi a gestire i momenti più complicati e a superare gli ostacoli che inevitabilmente una sfida di questo livello presenta".

"Guai abbassare la guardia"

"Adesso, però, non possiamo permetterci di abbassare la guardia: mercoledì la Viola arriverà ad Avellino con l'obiettivo di giocarsi tutte le proprie carte per riportare la serie in Calabria. - ha aggiunto Dell'Imperio - Faccio i complimenti ai miei giocatori per la prestazione e il carattere dimostrati, ma anche ai nostri avversari, che hanno dato vita a una partita intensa e di alto livello."