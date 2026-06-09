SportDays: due iniziative con ASL Avellino e forze dell'ordine al Campo Coni Screening gratuiti e l'incontro con i partecipanti all'evento irpino in corso al Campo Scuola Coni

Domani, alle 17, al Campo Scuola Coni di Avellino, nel corso di SportDays, altre due iniziative con le visite mediche gratuite di prevenzione a cura dell'ASL Avellino e con le forze dell'ordine, i corpi di Stato e alcune organizzazioni di volontariato che incontreranno i cittadini.

Screening gratuiti

Visite mediche gratuite di prevenzione, a cura dell'ASL di Avellino e del direttore generale Maria Concetta Conte. Alle 17.30 screening oncologici e per l’epatite C ASL Avellino; screening della mammella, per le donne tra i 50 e i 69 anni; screening della cervice uterina, con Pap test per la fascia 25-29 anni e HPV DNA test per le donne dai 30 ai 64 anni; screening del colon retto, per donne e uomini tra i 50 e i 69 anni che potranno ritirare il kit per il test del sangue occulto nelle feci (SOF); screening dell’Epatite C, per i cittadini nati tra il 1969 e il 1989, inclusi gli stranieri temporaneamente presenti (STP), attraverso l’HCV test. Per prenotazioni, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, Centrale Screening Oncologici: tel. 0825 292029 / 0825 292165.

Le forze dell'ordine al Campo Coni

"Mostra statica dei mezzi militari e civili a cura delle istituzioni in divisa; l'Esercito in campo con il 232° RGT Trasmissioni di Avellino; la Polizia di Stato; lo stand del Comando dei Carabinieri Avellino; la Guardia di Finanza con il Comando di Avellino; l'esposizione dei mezzi della Polizia Penitenziaria a cura del Nucleo Traduzioni; i Vigili del Fuoco e l'Associazione Vigili del Fuoco di Avellino con i loro mezzi e la loro storia; la Polizia Locale di Avellino in "Educazione stradale per i più piccoli; la Protezione civile Campania; la Protezione civile Comune di Avellino; la Misericordia di Avellino; l'Associazione nazionale donatori nati della Polizia di Stato, sezione di Avellino; l'Associazione Nazionale Vigili del fuoco, sez. di Avellino; i Falchi Antincendio di Avellino".