SportDays: due iniziative con ASL Avellino e forze dell'ordine al Campo Coni

Domani, alle 17, al Campo Scuola Coni di Avellino, nel corso di SportDays, altre due iniziative con le visite mediche gratuite di prevenzione a cura dell'ASL Avellino e con le forze dell'ordine, i corpi di Stato e alcune organizzazioni di volontariato che incontreranno i cittadini.
Screening gratuiti
Visite mediche gratuite di prevenzione, a cura dell'ASL di Avellino e del direttore generale Maria Concetta Conte. Alle 17.30 screening oncologici e per l’epatite C ASL Avellino; screening della mammella, per le donne tra i 50 e i 69 anni; screening della cervice uterina, con Pap test per la fascia 25-29 anni e HPV DNA test per le donne dai 30 ai 64 anni; screening del colon retto, per donne e uomini tra i 50 e i 69 anni che potranno ritirare il kit per il test del sangue occulto nelle feci (SOF); screening dell’Epatite C, per i cittadini nati tra il 1969 e il 1989, inclusi gli stranieri temporaneamente presenti (STP), attraverso l’HCV test. Per prenotazioni, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, Centrale Screening Oncologici: tel. 0825 292029 / 0825 292165.
Le forze dell'ordine al Campo Coni
"Mostra statica dei mezzi militari e civili a cura delle istituzioni in divisa; l'Esercito in campo con il 232° RGT Trasmissioni di Avellino; la Polizia di Stato; lo stand del Comando dei Carabinieri Avellino; la Guardia di Finanza con il Comando di Avellino; l'esposizione dei mezzi della Polizia Penitenziaria a cura del Nucleo Traduzioni; i Vigili del Fuoco e l'Associazione Vigili del Fuoco di Avellino con i loro mezzi e la loro storia; la Polizia Locale di Avellino in "Educazione stradale per i più piccoli; la Protezione civile Campania; la Protezione civile Comune di Avellino; la Misericordia di Avellino; l'Associazione nazionale donatori nati della Polizia di Stato, sezione di Avellino; l'Associazione Nazionale Vigili del fuoco, sez. di Avellino; i Falchi Antincendio di Avellino".