Scandone ko: a Reggio Calabria sarà bella per la promozione in B Nazionale Prima sconfitta casalinga e resterà l'unica, rimpianti dinanzi agli oltre tremila del PalaDelMauro

Oltre tremila spettatori al PalaDelMauro per Gara 2 della finale promozione per la Serie B Nazionale tra la Scandone Avellino e la Pallacanestro Viola Reggio Calabria, che passa nell'impianto di contrada Zoccolari (risultato di 66-69), pareggia la serie dopo la vittoria biancoverde al PalaCalafiore e porta tutto alla "bella", in programma a Reggio Calabria domenica prossima.

Gara 3: promozione o ulteriore chance

La Scandone ha rimediato la prima e unica sconfitta in campionato tra le mura amiche nel match-point per la promozione in Serie B Nazionale, dovrà andare oltre il rimpianto dell'occasione mancata per centrare il risultato finale immaginato sin dall'estate e costruito lungo la stagione con la rimonta in regular season e con le serie vinte su Basket School Messina, Esperia Cagliari e Ondatel Virtus Matera nella post-season. Domenica Pallacanestro Viola Reggio Calabria - Scandone Avellino: la vincente andrà in Serie B Nazionale, la perdente avrà un'altra chance all'interno di un triangolare con le perdenti delle finali di Conference Nord e Conference Centro.