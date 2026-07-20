Avellino Basket, Polonara nello staff: "Stima nata nei mesi al PalaDelMauro"

"Sono orgoglioso di poter annunciare la collaborazione del nostro club con Achille Polonara, frutto di profonda stima reciproca nata nei mesi in cui abbiamo avuto l’onore di ospitarlo ad Avellino": ecco quanto sottolineato dal presidente dell'Avellino Basket, Giuseppe Lombardi, per l'arrivo di Achille Polonara nello staff tecnico. "Alla prima esperienza da assistant coach siamo felici che vesta i colori biancoverdi e certi che questo possa essere l’inizio di una nuova carriera ricca di soddisfazioni da iniziare a costruire e vivere insieme. Non vediamo l'ora di cominciare".
"Gli auguriamo un grande percorso in biancoverde"
"Avendo avuto il piacere di conoscerci e confrontarci nel corso dei mesi passati, si è creata l'occasione ideale per avviare questo dialogo. - ha aggiunto il general manager dell'Avellino Basket, Antonello Nevola - Achille aveva il forte desiderio di iniziare una nuova esperienza nel mondo del basket e non appena si è aperta questa opportunità, siamo stati felici di coglierla insieme. Gli auguriamo un grande percorso in biancoverde".