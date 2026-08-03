Scandone Avellino, è ufficiale l'ingaggio di Owona Le prime parole del giovane cestista dopo la firma: "Entusiasta di questa nuova esperienza"

La Scandone Avellino è lieta di annunciare l’ingaggio di Ethan Owona, playmaker classe 2009, uno dei giovani prospetti più interessanti della sua generazione, che entrerà a far parte del progetto tecnico biancoverde a partire dalla stagione 2026/27. Il suo arrivo rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di crescita del club, da sempre attento alla valorizzazione dei giovani e allo sviluppo del proprio settore giovanile, autentico punto di forza della società. La Scandone continua infatti a investire con convinzione su ragazzi di talento, offrendo loro un percorso strutturato che consenta di confrontarsi con realtà di alto livello e di crescere gradualmente fino al basket senior. Nel corso della stagione Ethan sarà protagonista su più fronti: vestirà la maglia dell’Under 19 Eccellenza, disputerà il campionato di Serie C con i Boars, formazione satellite della Scandone, e sarà inoltre aggregato alla prima squadra, dove avrà l’opportunità di allenarsi quotidianamente con atleti esperti, accelerando così il proprio percorso di crescita tecnica e personale.

"Entusiasta di intraprendere questa nuova esperienza"

La storia cestistica di Owona nasce quasi per caso. I suoi primi palleggi arrivano in un oratorio vicino casa, dove scopre la passione per la pallacanestro. Dopo due stagioni in una piccola società della provincia di Monza e Brianza, il suo talento lo porta all’Aurora Desio, società nella quale è cresciuto negli ultimi quattro anni, compiendo un importante percorso di maturazione. Nell’ultima stagione, con l’Under 17, Ethan ha contribuito al raggiungimento di risultati prestigiosi, superando gli obiettivi prefissati dalla squadra. Il gruppo ha conquistato l’accesso all’Interzona e successivamente agli spareggi per le Finali Nazionali di Agropoli, fermandosi soltanto a un passo dall’ultimo traguardo. Queste le prime parole del neo playmaker biancoverde: “Sono entusiasta di intraprendere questa nuova esperienza in maglia biancoverde. Sono sicuro che sarà un anno in cui crescerò e maturerò tanto, sia in campo che fuori.” Con l’arrivo di Ethan Owona, la Scandone Avellino conferma ancora una volta la propria identità: costruire il futuro partendo dai giovani, investendo quotidianamente sulla loro formazione tecnica, umana e sportiva. Un progetto che guarda oltre il presente e che punta a far crescere i talenti del vivaio all’interno di un ambiente ambizioso, organizzato e capace di accompagnarli passo dopo passo verso il basket dei grandi.