Avellino Basket, Mollura: "Ambiente positivo, possiamo fare bene" L'ala siciliana: "È tutto super, mi sembra che l’avvio sia quello giusto"

"È un piacere per me essere ad Avellino. La scelta è stata semplice, perchè è una società ambiziosa, che ha manifestato interesse nei miei confronti. Con coach Gennaro Di Carlo ho parlato e mi ha subito mostrato l'intezione di volermi, mi è sembrato sin da subito deciso": così si è presentato Marco Mollura, uno dei volti nuovi nel roster dell'Halley Campania Avellino Basket.

"Dovremo restare uniti anche nelle difficoltà"

"Abbiamo cominciato da poco, ma per adesso è tutto super, mi sembra che l’avvio sia quello giusto e noto grande affiatamento con i compagni e l'ambiente. - ha spiegato l'ala siciliana - Non mi aspettavo ci fosse tutta questa gente all'allenamento, voglio ringraziarli e gli chiedo di essere sempre vicini a questa squadra, saranno una componente molto importante e dovranno aiutarci soprattutto nelle difficoltà. Il campionato? È molto agguerrito sono tante squadre preparate, pronte a fare la differenza. I turni infrasettimanali rappresentano una variabile e tutto può cambiare nel corso dell'anno. È una stagione importante, dovremo restare uniti anche nelle difficoltà. Polonara nello staff? La carriera che ha avuto parla per lui, è un punto fermo, un'enciclopedia di basket. Persona super, che ho avuto modo di conoscere già in passato grazie a Bruno Mascolo".